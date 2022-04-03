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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:47

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Пограничники начали «охоту» на Каспии

За два дня предотвращён ущерб почти на 30 миллионов тенге, сообщил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин.

Результаты первого этапа совместного ОПМ. Фото предоставил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин
С 1 апреля структурные подразделения департамента пограничной службы РК по Мангистауской области принимают участие в первом этапе совместного оперативно-профилактического мероприятия по поддержанию благоприятного режима плавания, пресечению браконьерской деятельности и охране морских биологических ресурсов казахстанского сектора акватории Каспийского моря.

Пограничники начали «охоту» на Каспии


Только за первые два дня они изъяли 8900 метров сетей. В естественную среду обитания выпущено 13 осетров и 57 рыб частиковых пород.

Пограничники начали «охоту» на Каспии


В целом предотвращен ущерб на сумму 29 966 380 тенге.

Также установлены два факта за нарушения режима территориальных и внутренних вод - часть 1 статьи 512 КоАП РК. За нарушение пограничного режима - часть 1 статьи 510 КоАП РК составлены протоколы на двух человек.

Пограничники начали «охоту» на Каспии



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