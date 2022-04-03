Пограничники начали «охоту» на Каспии

С 1 апреля структурные подразделения департамента пограничной службы РК по Мангистауской области принимают участие в первом этапе совместного оперативно-профилактического мероприятия по поддержанию благоприятного режима плавания, пресечению браконьерской деятельности и охране морских биологических ресурсов казахстанского сектора акватории Каспийского моря.Только за первые два дня они изъяли 8900 метров сетей. В естественную среду обитания выпущено 13 осетров и 57 рыб частиковых пород.В целом предотвращен ущерб на сумму 29 966 380 тенге.Также установлены два факта за нарушения режима территориальных и внутренних вод - часть 1 статьи 512 КоАП РК. За нарушение пограничного режима - часть 1 статьи 510 КоАП РК составлены протоколы на двух человек.