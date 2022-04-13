Пыльная буря в Мангистау: полиция просит водителей не выезжать на дорогу без крайней необходимости

Обращение полицейских Мангистауской области

Из-за пыльной бури полицейские просят водителей быть предельно внимательными и осторожными во время длительных поездок. Также не советуют выезжать на трассу при отсутствии крайней необходимости.



Инспекторы призывают строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.



В департаменте по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что сегодня, 13 апреля, в регионе ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.



В Актау сегодня также пыльная буря. Ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.