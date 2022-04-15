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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

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В Мангистауской области стартовала акция по защите животных «Сайгак»

С 15 апреля по 15 мая в Мангистауской области проводится акция «Сайгак». В этот период будет проводиться учёт, а также охранные мероприятия, направленные на защиту редкого животного. Об этом рассказал Талгат Аленов, государственный инспектор территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Фото из Сети интернет
По итогам учёта 2019 года, популяция сайгаков составила 5 900 голов. Подсчёт в 2021 году показал, что количество животных увеличилось до 12 000 голов. В Мангистауской области распространены устюртские популяции. В период сезонной миграции парнокопытные прибывают в Бейнеуский район.

С февраля 2020 года Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК запретил своим приказом пользование сайгаками, их частями и дериватами до 2023 года.

- В связи с этим незаконное изъятие сайгаков, хранение, ввоз, вывоз, перевозка их частей и дериватов влечёт ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом РК. За нарушение закона налагается штраф в размере от трёх до семи тысяч месячных расчётных показателей (9 189 000 – 21 441 000 тенге) с конфискацией имущества. Нарушители также могут быть привлечены к исправительным работам в том же размере, либо к ограничению свободы на срок от трёх до семи лет, либо к лишению свободы на тот же срок. Незаконное изъятие одной особи сайгака (самца) наносит ущерб животному миру в сумме 4 594 500 тенге, - прокомментировал Талгат Аленов.

Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира для проведения акции «Сайгак» задействовано два автомобиля, четыре государственных инспектора.

Кроме того, в кампанию вовлечены инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром», правоохранительные органы и другие компетентные государственные органы.



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