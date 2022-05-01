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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:50

Просмотров: 1102

Из сетей в Каспии высвободили около 600 осетров и более 40 тюленей

Ущерб оценивается на сумму более одного миллиарда тенге, передаёт пресс-служба КНБ РК.

Фото предоставили в КНБ РК
Проведение очередного этапа совместных с государственными органами и пограничной службой ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности завершается сегодня, 30 апреля.

В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.

Из сетей в Каспии высвободили около 600 осетров и более 40 тюленей


Наложено 2,6 миллиона тенге административных штрафов.

Изъято более 300 километров орудий браконьерского лова.

Из сетей в Каспии высвободили около 600 осетров и более 40 тюленей


В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4 803 частиковых пород, а также 43 тюленя.

Предотвращённый ущерб в результате действий пограничной службы оценивается на сумму более одного миллиарда тенге.

Из сетей в Каспии высвободили около 600 осетров и более 40 тюленей



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:12
Ущерб более миллиарда тенге, а штрафы - 2,6 миллиона.
Занимательная арифметика, маловато будет для компенсации ущерба.
 
 

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