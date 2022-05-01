Из сетей в Каспии высвободили около 600 осетров и более 40 тюленей

Проведение очередного этапа совместных с государственными органами и пограничной службой ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности завершается сегодня, 30 апреля.В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.Наложено 2,6 миллиона тенге административных штрафов.Изъято более 300 километров орудий браконьерского лова.В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4 803 частиковых пород, а также 43 тюленя.Предотвращённый ущерб в результате действий пограничной службы оценивается на сумму более одного миллиарда тенге.