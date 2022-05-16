Сброс воды ржавого цвета в море взволновал жителей Актау

- Во-первых, очень подозрительно всё это. Во-вторых, издается зловонный запах. Даже моя собака, понюхав, сразу сбежала, - волнуется девушка.

Местная жительница часто выходит на прогулку по набережной со своим четвероногим питомцем. По её словам, она уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета со ржавым оттенком.Lada.kz направила видеозапись в департамент экологии региона.