Возможную причину смрада в окрестностях Актау озвучил эколог

Пять лет назад подобная ситуация уже происходила. В то время благодаря обращению господина Жалгаса в департамент экологии была доказана вина предприятия «КазАзот». Виновники были привлечены к административной ответственности. Теперь будем ждать, что департамент экологии примет соответствующие меры и привлечет к ответственности виновных лиц, а также будет строго следить за тем, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись,

Житель села Баскудык Мунайлинского района Жалгас 15 июня днем и 18 июня вечером снял на видео слив воды с едким запахом аммиака и обратился в департамент экологии Мангистауской области.- Жители населенных пунктов, расположенных неподалеку от хвостохранилища Кошкар-Ата, а также жители 33, 34, 35 и некоторых других микрорайонов Актау не первый год обсуждают в соцсетях ночные выбросы неприятного запаха, - пишет эколог.По словам эколога, причиной стали выбросы технической воды со стороны предприятия «КазАзот». Предварительно установлено, что по трубопроводу, выведенному к сбросному каналу, периодически сбрасывается сточная вода с едким характерным химическим запахом. Это характеризует превышение предельно допустимых концентраций загрязняющего вещества – аммиака.- утверждает Адильбек Козыбаков.Напомним, что в 2020 году жители уже жаловались на едкий запах сточных вод. И пробы, взятые специалистами департамента экологии Мангистауской области в сточных водах канала, соединяющего КОС-1 и Кошкар-Ата, выявили значительное превышение аммиака.