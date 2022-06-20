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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 1510

Возможную причину смрада в окрестностях Актау озвучил эколог

Житель региона предположил, откуда в Актау появился неприятный запах, на который массово жалуются горожане, сообщил на своей странице в Facebook эколог Адильбек Козыбаков.

Фото взято из интернета
Житель села Баскудык Мунайлинского района Жалгас 15 июня днем и 18 июня вечером снял на видео слив воды с едким запахом аммиака и обратился в департамент экологии Мангистауской области.

- Жители населенных пунктов, расположенных неподалеку от хвостохранилища Кошкар-Ата, а также жители 33, 34, 35 и некоторых других микрорайонов Актау не первый год обсуждают в соцсетях ночные выбросы неприятного запаха, - пишет эколог.

По словам эколога, причиной стали выбросы технической воды со стороны предприятия «КазАзот». Предварительно установлено, что по трубопроводу, выведенному к сбросному каналу, периодически сбрасывается сточная вода с едким характерным химическим запахом. Это характеризует превышение предельно допустимых концентраций загрязняющего вещества – аммиака.

Пять лет назад подобная ситуация уже происходила. В то время благодаря обращению господина Жалгаса в департамент экологии была доказана вина предприятия «КазАзот». Виновники были привлечены к административной ответственности. Теперь будем ждать, что департамент экологии примет соответствующие меры и привлечет к ответственности виновных лиц, а также будет строго следить за тем, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись,
- утверждает Адильбек Козыбаков.



Напомним, что в 2020 году жители уже жаловались на едкий запах сточных вод. И пробы, взятые специалистами департамента экологии Мангистауской области в сточных водах канала, соединяющего КОС-1 и Кошкар-Ата, выявили значительное превышение аммиака.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:53
Давно известно ЧТО!, - это хвостохранилище радиоактивное и с химическими сбросами болото со времён ПГМКа...
И!, КТО?!, разрешил строится оралманам вокруг,этого аномального болота, степь большая на Магышлаке...

Все мы ходим под богом.
 
 

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