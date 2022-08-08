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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 681

В основном строительный мусор: в Актау выявили семь стихийных свалок

В Актау с помощью космического спутника выявили семь незаконных стихийных свалок. Большую часть из них составляет строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото ЦОК Мангистауской области
Данные о стихийных мусорных свалках опубликовала в социальной сети национальная компания АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Согласно списку предприятия, пять свалок расположены в 23 микрорайоне, в местности «Кіші оймаша», ещё две - в 20 микрорайоне Актау.

На сегодняшний день коммунальщики, как сообщили в акимате, уже ликвидировали шесть несанкционированных свалок. С помощью спецтехники рабочие собрали 1200 тонн отходов, которые вывезли на полигон. Последнюю свалку обещают очистить до конца текущей недели.
В основном строительный мусор: в Актау выявили семь стихийных свалок

Кадр из видео с места ликвидации свалки.


- Большая часть стихийных свалок в Актау – это строительный мусор, а также отходы жизнедеятельности жителей города. Люди, к сожалению, продолжают выбрасывать отходы, где попало, создаются свалки. Грешат этим и строительные компании. Неоднократно мы отмечали, что необходимо заключать договоры на вывоз бытового и строительного мусора. Эти отходы представляют угрозу для окружающей среды, негативно сказываются на общем облике города, - говорит заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.
В основном строительный мусор: в Актау выявили семь стихийных свалок


Кадр из видео с места ликвидации свалки.


Замакима добавил, что за полгода за несанкционированный выброс отходов в неустановленных местах оштрафовали 13 человек.

Напомним, что 8 августа в Актау, по заверению чиновников, устранены перебои с вывозом мусора.



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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:29
С помощью спутника????? А че не с помощью телескопа Джеймса Уэбба???Вы наверное и вандалов скоро будете вылавливать с помощью телескопов и марсоходов lol Великие сказочники...
 
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  • синдбад
 БО (Посетители) Сегодня, 14:32
Только из космоса видны эти свалки ??? Акимат у нас вообще работает ???
 
 

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