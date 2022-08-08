В основном строительный мусор: в Актау выявили семь стихийных свалок

Кадр из видео с места ликвидации свалки.

Кадр из видео с места ликвидации свалки.

Данные о стихийных мусорных свалках опубликовала в социальной сети национальная компания АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».Согласно списку предприятия, пять свалок расположены в 23 микрорайоне, в местности «Кіші оймаша», ещё две - в 20 микрорайоне Актау.На сегодняшний день коммунальщики, как сообщили в акимате, уже ликвидировали шесть несанкционированных свалок. С помощью спецтехники рабочие собрали 1200 тонн отходов, которые вывезли на полигон. Последнюю свалку обещают очистить до конца текущей недели.- Большая часть стихийных свалок в Актау – это строительный мусор, а также отходы жизнедеятельности жителей города. Люди, к сожалению, продолжают выбрасывать отходы, где попало, создаются свалки. Грешат этим и строительные компании. Неоднократно мы отмечали, что необходимо заключать договоры на вывоз бытового и строительного мусора. Эти отходы представляют угрозу для окружающей среды, негативно сказываются на общем облике города, - говорит заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.Замакима добавил, что за полгода за несанкционированный выброс отходов в неустановленных местах оштрафовали 13 человек.Напомним, что 8 августа в Актау, по заверению чиновников, устранены перебои с вывозом мусора.