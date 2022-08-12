Превышение нормы концентрации сероводорода в воздухе напугало жителей Актау

Концентрация сероводорода, как уверяют местные жители, в ночь с 11 на 12 августа превышала допустимые показатели.- До полуночи наблюдал за показаниями. Концентрация сероводорода составляла 35 мкг/м3, что в четыре раза больше предельно допустимой концентрации. Как можно узнать «откуда ветер надувает». Поднимите вопрос, пожалуйста, - обратился житель Актау.Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии.