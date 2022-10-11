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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 11

В борьбе со свалками: путешественница из Актау возвращает красоту природе Мангистау

Гид Виктория Немцова регулярно путешествует по Мангистауской области, наслаждается природой и возвращает ей красоту, забирая мусор.

Виктория Немцова
Виктория даёт возможность другим людям насладиться чистой от мусора природой Мангистау. Во время последней поездки в сторону Туркменской границы Виктория обнаружила скалистую пещеру на берегу моря. Но золоститый песок, лазурное море и скалы омрачали горы мусора. Путешественница, вместе со своей спутницей Акмарал Мажитовой собрала отходы в пакеты и увезла на свалку.

- Все прекрасные, не заезженные места находятся очень далеко от Актау, как и эта пещера на шикарном песчаном пляже. Но и здесь мусора хватает. Кое-что убрали с Акмарал Мажитовой. Пещера и пляж абсолютно чистые, хоть гостей зазывай. Надеюсь приехать следующим летом и увидеть эти места такими же чистыми, какими мы их оставили, - написала Виктория на своей странице в Instagram.

В борьбе со свалками: путешественница из Актау возвращает красоту природе Мангистау

Фото со страницы в Instagram @viktory.kz12


Виктория проехала на своём автомобиле вдоль всего побережья от Форт-Шевченко до границы Туркмении и ужаснулась. Нет, по словам гида, ни одного чистого участка, мусор повсюду, даже там, где нога человека не ступала - его приносит и морем и ветром со степей.

- Люди! Человеки! Будьте благоразумны, не мусорьте! Коль привезли с собой продукты и питьё, увезите с собой. Не нужно закапывать (кроме органики) или сжигать - это тоже приносит ущерб природе. Наш край прекрасен и уникален. И как же больно видеть целые свалки в очень удалённых от цивилизации местах, - обратилась к жителям региона Виктория.


По словам гида, очень важно убирать на природе за собой мусор. В процессе разложения остатки пластика и другие элементы попадают в почву и грунтовые воды, а затем в родники. Различные химические вещества вступают между собой в реакции и могут непредсказуемо влиять на здоровье человека, животных и экологию.

- Мусор мы подбираем и собираем всегда, если есть куда загрузить. В последнюю поездку, чтобы не «прокоптить» мусорным духом вещи, лежащие в багажнике, мусорные мешки мы закинули на крышу, закрепили веревками и довезли до актауских мусорных баков. Засорённости - это действительно глобальная проблема всех нас. И если мы не предпримем меры, то захлебнемся в своём же... ну, Вы поняли, - подчеркнула путешественница.



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