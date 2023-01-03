В Мангистау планируют увеличить мощность канализационно-очистных сооружений

Проект по расширению и реконструкции существующего КОС для увеличения производительности с 400 кубометров в сутки до 1000 кубометров реализуется в Форт-Шевченко. Завершить его планируют в 2023 году.В этом же году начнут строительство второго этапа КОС-2 в Актау. Производительность сооружения планируют увеличить с 30 тысяч кубометров в сутки до 70 тысяч.В 2025-2028 годах планируется довести мощность КОС в Жанаозене до 21,5 тысячи кубометров в сутки. В данный момент производительность местного КОС составляет 10,75 тысячи кубометров в сутки.