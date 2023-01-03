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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 567

В Мангистау планируют увеличить мощность канализационно-очистных сооружений

В Форт-Шевченко и Актау реализуются проекты по увеличению производительности канализационно-очистных сооружений (КОС) населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима региона
Проект по расширению и реконструкции существующего КОС для увеличения производительности с 400 кубометров в сутки до 1000 кубометров реализуется в Форт-Шевченко. Завершить его планируют в 2023 году.

В Мангистау планируют увеличить мощность канализационно-очистных сооружений

В Мангистау планируют увеличить мощность канализационно-очистных сооружений


В этом же году начнут строительство второго этапа КОС-2 в Актау. Производительность сооружения планируют увеличить с 30 тысяч кубометров в сутки до 70 тысяч.

В Мангистау планируют увеличить мощность канализационно-очистных сооружений


В 2025-2028 годах планируется довести мощность КОС в Жанаозене до 21,5 тысячи кубометров в сутки. В данный момент производительность местного КОС составляет 10,75 тысячи кубометров в сутки.

Михаил Одинцов



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