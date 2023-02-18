На токсичные выбросы с «КазАзот» жалуются жители пригорода Актау

- Мне надо проверяться, потом мужа надо проверить. Всего 10 человек. Посчитайте теперь - по семь тысяч с каждого, сколько это будет?, - говорит Гульмира Истлеуова.

- Селитра, которую сюда сливают, это вода с аммиаком. Аммиак обыкновенный. Население травят. Наше требование – прекратить это делать, пусть канал закрывают, - высказался сельчанин Жуманазар Турсынбаев.

- Было спроектировано в открытом лотке спуск воды, теперь мы проложили уже трубопровод за свой счет. Потратили свои деньги. И данная вода, грунтовые воды будут сливаться напрямую в Кошкар-ату, без открытого способа. То есть запахи исключены, - заверил гендиректор компании Арман Маулешев.

По информации телеканала КТК, совсем рядом с населенным пунктом находится канал, куда завод по производству аммиака сбрасывает свои отходы.Сельчанка Гульмира Истлеуова с мужем воспитывают восьмерых детей. С ее слов, она не может доказать, что ее дети болеют именно от этого.Всего в поселке проживают 33 тысячи человек.Этот канал был построен еще в советское время. Раньше сюда сбрасывали отходы четыре предприятия. Сейчас он находится в частной собственности и сдается в аренду заводу АО «КазАзот».По санитарным правилам, на расстоянии километра от каждого берега строительство жилых домов здесь запрещено. Еще 20 лет назад это правило соблюдалось. Потом началась массовая раздача земель. И вот уже сегодня берег водоканала оброс жилым массивом.На заводе говорят, что выбросы есть, но все в пределах допустимого. Признают, что дышать парами аммиака, конечно, не полезно, но своей вины в этом не видят, так как не они так расселяли жителей.Чиновники надеются на бизнесменов, так как в сельской казне нет денег. Сельчане же думают, что на заводе проведут реконструкцию за свой счет.