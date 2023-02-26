Мертвый фламинго найден на Караколе

- А не задумывались ли вы, сколько перелетных птиц, в том числе и краснокнижных, умирают на территории нашей страны из-за человеческой инфраструктуры, в особенности от столкновения с высоковольтными проводами. Например, этот здоровый с виду фламинго, умер, скорее всего, от столкновения с высоковольтной линией, под которой тот собственно и лежал. А теперь бывшие чиновники, экологи на полном серьезе предлагают конфисковать мои дроны. Подумайте немного, почему на всей территории заповедника Караколь раскинулись на многие километры высоковольтные линии? Понятно, что легче всю вину переложить на дронщика, - написал Азамат Сарсенбаев.

- Вероятнее всего, птица попала на высоковольтную линию или каким-то образом ослабла и умерла. Это единичный случай. Больше мертвых птиц не найдено, - ответили в ведомстве.

На мертвого розового фламинго наткнулся сегодня, 26 февраля, местный блогер Азамат Сарсенбаев.В завершении он добавил, что вспорол тушку и оставил там же, чтобы природе и диким животным легче было сделать свое дело.В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что на озере Караколь постоянно дежурят инспекторы Устюртского заповедника.Специалисты, действительно, обнаружили остатки фламинго.Завтра, 27 февраля, специалисты проведут повторный осмотр береговой линии озера Караколь.