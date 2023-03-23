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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 09:44

Просмотров: 844

Разделим мусор! Проблема сбора и утилизации отходов в Актау

Раздельный сбор мусора поддерживают 70% жителей Актау, но не делают это из-за отсутствия разветвленной инфраструктуры сбора вторсырья в городе. Об этом заявляют эксперты НПУ «Эко Мангистау».

Фото Сергея Кораблева
Праздничные дни еще даже не начались, а два мусорных контейнера в моем дворе уже переполнились, при этом часть мусора бережно разложена прямо на асфальте возле баков. Есть у нас и сетчатый бокс для пластика, но заполняется он очень медленно, потому что жители продолжают автоматически все складывать в один мешок, не особо озадачиваясь вопросами сортировки.

Самое главное для среднестатистического жителя города - своевременный вывоз отходов, дальнейшая судьба мусорного пакета нас, как правило, почти не волнует.

Между тем, на сегодняшний день в Казахстане действует около 3 тысяч мусорных полигонов, ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн (по данным Минэкологии в 2021 году на действующих полигонах страны было накоплено 125 млн тонн твердых бытовых отходов).

Каждый год средний казахстанец производит около 300-350 кг бытового мусора. Около четверти приходится на пищевые отходы и больше половины из этого мусора – потенциальное вторсырье, пригодное для переработки. Если же мусор отправляется на полигоны, то только часть успевают переработать, а остальные отходы могут разлагаться десятки и сотни лет.

Готовность сортировать


По словам директора НПУ «Эко Мангистау» Кирилла Осина, в Актау нет системы раздельного сбора отходов.

«То, что в некоторых микрорайонах стоят сетки для сбора баклажек и картона - пока инициатива частных компаний, которые занимаются сбором вторсырья. Это скорее исключение, чем массовая практика. Есть также несколько пунктов приема отходов, но культуры сортировки твердых бытовых отходов среди жителей города нет», - отмечает он.


Главной причиной, мешающей культуре раздельного сбора мусора, эксперт называет «отсутствие необходимой инфраструктуры для сбора вторсырья у каждого дома».

Впрочем, не все так плохо: согласно данным недавнего исследования НПУ «Эко Мангистау», более 70% жителей Актау все же готовы вести раздельный сбор отходов в случае создания соответствующих условий.

Где принимают отходы в Актау?


В нашем городе переработчик Eco Waste Aqtau открыл 9 пунктов приема вторичного сырья, но многие горожане не подозревают об их существовании, даже если это находится недалеко от дома.

Жители Актау могут отнести вторсырье до ближайшего пункта приема, в каждом пункте есть общие правила приема. Отходы должны быть рассортированы, бумага и картон должны быть сухими, пластиковую тару желательно очистить от остатков пищи и жирного налета.

«Если вы начинаете сортировать пластик, то нужно научиться правильно классифицировать его. Каждая упаковка имеет соответствующую маркировку (небольшой треугольник с цифрой). Цифры 1,2,4,5,6 - можно сдавать на переработку. Следует промыть каждую бутылку или контейнер, чтобы не было каких-либо запахов, снять этикетки и сжать бутылки для уменьшения объема. Бутылки из-под масла, пенопласт и изделия с другой маркировкой, к сожалению, придется выбросить, но обязательно снимите крышку и спрессуйте такую бутылку. Потом что сегодня на свалках до 40% это просто воздух в бутылках. Это приводит к быстрой наполняемости полигонов и строительству новых», - говорит руководитель «Эко Мангистау».



Разделим мусор! Проблема сбора и утилизации отходов в Актау




Думай глобально, действуй локально


Представьте, насколько меньше станет мусора на полигонах, если хотя бы половина жителей города будет сортировать отходы и снижать свое воздействие на окружающую среду.

Экологи советуют начинать постепенно и сортировать хотя бы один-два вида отходов (пластик или бумага). Также стоит задуматься об уменьшении накопления самих отходов, по возможности отказываться от бумажных чеков в магазинах, использовать многоразовые сумки вместо пакетов, не брать пакеты для штучных товаров, перейти на многоразовую посуду и т.д.

Отдельно стоит отметить и то, что начало туристического сезона гарантирует новый мусор, оставленный отдыхающими, на уникальном ландшафте региона.

«Красоты Мангистау завалены не только пластиком, но и влажными салфетками (они не гниют, не разлагаются и не подлежат вторичной переработке). Несколько простых советов перед посещением природных достопримечательностей - захватите с собой на природу набор многоразовой посуды вместо пластика, обычную туалетную бумагу, а весь образовавшийся мусор (обычно это бумага, пластик, стекло и металл) заберите с собой в город», - делится экотренер Дамир Каримов.



Камшат Жумагулова



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Комментарии ( 1 )

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Dondon (Посетители) Сегодня, 11:57
Большинство граждан, даже слышать не хотят, словосочение "мусорный полигон"...по народному, свалка отходов..,а там тихий ужас... Кто хоть раз видел, что это такое, впечатление, дно...
 
 

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