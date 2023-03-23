Разделим мусор! Проблема сбора и утилизации отходов в Актау

Готовность сортировать

Где принимают отходы в Актау?

Думай глобально, действуй локально

Праздничные дни еще даже не начались, а два мусорных контейнера в моем дворе уже переполнились, при этом часть мусора бережно разложена прямо на асфальте возле баков. Есть у нас и сетчатый бокс для пластика, но заполняется он очень медленно, потому что жители продолжают автоматически все складывать в один мешок, не особо озадачиваясь вопросами сортировки.Самое главное для среднестатистического жителя города - своевременный вывоз отходов, дальнейшая судьба мусорного пакета нас, как правило, почти не волнует.Между тем, на сегодняшний день в Казахстане действует около 3 тысяч мусорных полигонов, ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн (по данным Минэкологии в 2021 году на действующих полигонах страны было накоплено 125 млн тонн твердых бытовых отходов).Каждый год средний казахстанец производит около 300-350 кг бытового мусора. Около четверти приходится на пищевые отходы и больше половины из этого мусора – потенциальное вторсырье, пригодное для переработки. Если же мусор отправляется на полигоны, то только часть успевают переработать, а остальные отходы могут разлагаться десятки и сотни лет.По словам директора НПУ «Эко Мангистау» Кирилла Осина, в Актау нет системы раздельного сбора отходов.Главной причиной, мешающей культуре раздельного сбора мусора, эксперт называет «отсутствие необходимой инфраструктуры для сбора вторсырья у каждого дома».Впрочем, не все так плохо: согласно данным недавнего исследования НПУ «Эко Мангистау», более 70% жителей Актау все же готовы вести раздельный сбор отходов в случае создания соответствующих условий.В нашем городе переработчик Eco Waste Aqtau открыл 9 пунктов приема вторичного сырья, но многие горожане не подозревают об их существовании, даже если это находится недалеко от дома.Жители Актау могут отнести вторсырье до ближайшего пункта приема, в каждом пункте есть общие правила приема. Отходы должны быть рассортированы, бумага и картон должны быть сухими, пластиковую тару желательно очистить от остатков пищи и жирного налета.Представьте, насколько меньше станет мусора на полигонах, если хотя бы половина жителей города будет сортировать отходы и снижать свое воздействие на окружающую среду.Экологи советуют начинать постепенно и сортировать хотя бы один-два вида отходов (пластик или бумага). Также стоит задуматься об уменьшении накопления самих отходов, по возможности отказываться от бумажных чеков в магазинах, использовать многоразовые сумки вместо пакетов, не брать пакеты для штучных товаров, перейти на многоразовую посуду и т.д.Отдельно стоит отметить и то, что начало туристического сезона гарантирует новый мусор, оставленный отдыхающими, на уникальном ландшафте региона.