Что с погибшими тюленями в Актау? Появился комментарий специалистов

Коллаж из фото
Тушу взрослой особи за зданием спасателей специалисты не обнаружили.
Второй факт гибели млекопитающего в районе базы отдыха «Stigl» подтвердился.
Сотрудники рыбной инспекции совместно с участковыми составили акт. Тушу утилизировали.
Труп, по словам специалистов, давно разложился. В связи с этим пробы взять уже невозможно.
Экологами будут отобраны пробы воды.
Близлежащая территория осмотрена сотрудниками рыбной инспекции. Мертвых туш не обнаружено.
Второй факт гибели млекопитающего в районе базы отдыха «Stigl» подтвердился.
Сотрудники рыбной инспекции совместно с участковыми составили акт. Тушу утилизировали.
Труп, по словам специалистов, давно разложился. В связи с этим пробы взять уже невозможно.
Экологами будут отобраны пробы воды.
Близлежащая территория осмотрена сотрудниками рыбной инспекции. Мертвых туш не обнаружено.