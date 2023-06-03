Что с погибшими тюленями в Актау? Появился комментарий специалистов

Тушу взрослой особи за зданием спасателей специалисты не обнаружили.Второй факт гибели млекопитающего в районе базы отдыха «Stigl» подтвердился.Сотрудники рыбной инспекции совместно с участковыми составили акт. Тушу утилизировали.Труп, по словам специалистов, давно разложился. В связи с этим пробы взять уже невозможно.Экологами будут отобраны пробы воды.Близлежащая территория осмотрена сотрудниками рыбной инспекции. Мертвых туш не обнаружено.