Туристы заинтересовались растением с плодами красного цвета. На целое «ягодное поле» наткнулись наши гости в степи в районе отеля «Rixos». У них возникли вопросы - что это за растение, и не ядовиты ли его плоды?Заместитель генерального директора по науке, кандидат сельскохозяйственных наук Иван Белозеров отметил, что это хвойник или эфедра двухколосковая.Представляет собой форму в виде кустаpничка 10-25 см высотой, с ползучим корневищем, укороченным ветвистым стеблем и раскидистыми, обычно вверху изогнутыми, извилистыми или закрученными веточками.Cрoки цветения: май-июнь. Полное созpевание плодов происходит в июле.Растение можно встретить в степной и пустынной зоне, на каменистых и щебнистых склонах и шлейфах степных гор и холмов во многих районах Казахстана. Является аборигенным.К слову, хвойник содержит алкалоид эфедрин. В народной медицине настой и отвар травы эфедры применяют при ревматизме, заболеваниях желудка и кишечника.Опасности данное растение не представляет.