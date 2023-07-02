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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:36

Просмотров: 1727

Растением в пригороде Актау заинтересовались туристы

Представляет ли опасность растение с плодами в виде ягод, ответил специалист Мангышлакского экспериментального ботанического сада Иван Белозеров.

Фото предоставили туристы
Туристы заинтересовались растением с плодами красного цвета. На целое «ягодное поле» наткнулись наши гости в степи в районе отеля «Rixos». У них возникли вопросы - что это за растение, и не ядовиты ли его плоды?

Растением в пригороде Актау заинтересовались туристы

Растением в пригороде Актау заинтересовались туристы


Заместитель генерального директора по науке, кандидат сельскохозяйственных наук Иван Белозеров отметил, что это хвойник или эфедра двухколосковая.

Представляет собой форму в виде кустаpничка 10-25 см высотой, с ползучим корневищем, укороченным ветвистым стеблем и раскидистыми, обычно вверху изогнутыми, извилистыми или закрученными веточками.

Растением в пригороде Актау заинтересовались туристы


Cрoки цветения: май-июнь. Полное созpевание плодов происходит в июле.

Растение можно встретить в степной и пустынной зоне, на каменистых и щебнистых склонах и шлейфах степных гор и холмов во многих районах Казахстана. Является аборигенным.

Растением в пригороде Актау заинтересовались туристы


К слову, хвойник содержит алкалоид эфедрин. В народной медицине настой и отвар травы эфедры применяют при ревматизме, заболеваниях желудка и кишечника.

Опасности данное растение не представляет.



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Комментарии ( 2 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 00:22
Надо было добавить "употреблять в умеренных количествах". А то найдутся уникумы, которые сожрут ведро ягоды, поплохеет, будут ныть "Лада, вы же сказали "опасности не представляет"?"))
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • K_e_k_s
 Empro (Посетители) Вчера, 21:18
А ягоды галлюциногены)
 
 

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