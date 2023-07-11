Жители верхних микрорайонов Актау пожаловались на запах «тухлого мяса» в воздухе: экологи назначили проверку

Обращения на неприятный запах в воздухе поступают от жителей 26, 28, 34 микрорайонов Актау.



По словам горожан, с наступлением лета на улице ощущается запах «тухлого мяса».



- В верхних микрорайонах, в частности, в 34 микрорайоне, мы чувствуем неприятный запах тухлого мяса. Если ветер дует со стороны аэропорта, то запах становится невыносимым. Невозможно открыть окно, першит горло, слезятся глаза. Просим ответственных выяснить причину, кто знает, может, это опасно для нашего здоровья, - обратилась в редакцию Lada.kz жительница Актау.



В департаменте экологии Мангистауской области подтвердили, что в городе, действительно, есть неприятный запах, однако источник его появления неизвестен.



- Специалисты ежедневно ведут мониторинг для определения источника запахов, а также проводят анализ воздуха на содержание вредных веществ. С результатами мониторинга население будет проинформировано после изучения данного вопроса, - прокомментировали в ведомстве.