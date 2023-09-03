Пляж превратили в свалку близ Актау

- Кто за это отвечает? Почему не привлекают к ответственности хозяина участка за такой бардак. О каком туризме может идти речь!? - возмущенно интересуются горожане.

По словам местных жителей, территория около базы отдыха «Серебряные пески» превратилась в настоящую свалку. Отдыхающие оставляют после себя полиэтиленовые пакеты, пластиковую тару и другой мусор.В городском акимате сообщили, что это частная территория, и в данном случае нужно обратиться к экологам.В департаменте экологии региона пообещали, что займутся этим вопросом.