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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:22

Просмотров: 891

Пляж превратили в свалку близ Актау

Отдыхающие на пляже у базы отдыха «Серебряные пески» проводят время среди гор мусора.

Фото местных жителей
По словам местных жителей, территория около базы отдыха «Серебряные пески» превратилась в настоящую свалку. Отдыхающие оставляют после себя полиэтиленовые пакеты, пластиковую тару и другой мусор.

Пляж превратили в свалку близ Актау


- Кто за это отвечает? Почему не привлекают к ответственности хозяина участка за такой бардак. О каком туризме может идти речь!? - возмущенно интересуются горожане.


Пляж превратили в свалку близ Актау


В городском акимате сообщили, что это частная территория, и в данном случае нужно обратиться к экологам.

В департаменте экологии региона пообещали, что займутся этим вопросом.




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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:54
Чисто не там где метут, а там где не сорят.
Такая ментальность у нашего народа.
 
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  • Ingul
  • Tankushka
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 19:46
Акимат вообще существует.Ни чего не знают. Ни чего не видят. Это не наше.Вечные отмазки.
 
 

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