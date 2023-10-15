Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье в Мангистау

- Обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время. Согласно действующей Схемы взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены Рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура), - отметили в комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.

По информации ведомства, сегодня, 15 октября, в 10:40 сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб.Рабочую группу на месте обнаружения возглавляет заместитель руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В настоящее время ожидается прибытие остальных членов Рабочей группы для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности, проб тканей с мертвых туш животных и рыб.По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животныхДальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления.