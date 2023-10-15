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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 776

Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье в Мангистау

Туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, заявили в комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Фото предоставили в комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК
По информации ведомства, сегодня, 15 октября, в 10:40 сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб.

Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье в Мангистау


- Обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время. Согласно действующей Схемы взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены Рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура), - отметили в комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.


Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье в Мангистау


Рабочую группу на месте обнаружения возглавляет заместитель руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В настоящее время ожидается прибытие остальных членов Рабочей группы для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности, проб тканей с мертвых туш животных и рыб.

Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье в Мангистау


По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело.

Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления.

Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье в Мангистау


Для справки:

По итогам подсчета, произведенного работниками Казахстанского агентства прикладной экологии совместно с российскими научными учреждениями на акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря в период концентрации тюленей в зимний период конца 2022 - начала 2023 годов, общее количество подсчитанных тюленей составляет 259 872 особей (в казахстанском секторе Каспийского моря - 240 168, в российском - 19 704).



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:51
Единственный кто виноват КАШАГАН

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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