Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Ноября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.65 KZT
  • €1 = 496.75 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 532

Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари

В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города пожаловались на сильный запах гари в воздухе. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что сегодня, 15 ноября, никаких крупных пожаров на территории Мангистау не зарегистрировано. В департаменте экологии назвали предположительной причиной запаха гари - тление тростника в Астраханской области.

Возгорание камыша и сухой растительности. Фото: Инфоштаб
Сегодня, 15 ноября, жители Актау сообщили о сильном запахе гари в воздухе.

Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари


Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари


Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари


В ДЧС региона сообщили, что сегодня никаких крупных пожаров на территории Мангистау не зарегистрировано.

В департаменте экологии Мангистауской области рассказали, что по данному факту специалистами лабараторно-аналитического контроля незамедлительно были отобраны пробы воздуха в черте города Актау. По результатам исследования установлено небольшое превышение содержания предельно-допустимой концентрации оксида углерода в воздухе.

- В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что имеются многочисленные факты возгорания и тление тростниковой растительности раскатной части Каспийского моря на территории Астраханской области Российской Федерации, продолжительностью несколько дней. Данный факт подтверждается результатами аэрокосмического мониторинга указанных в онлайн картах пожаров. Согласно данным РГП «Казгидромет» Мангистауской области с 22:00 часов 14 ноября по сегодняшний день направление ветра северо-западное со средней скоростью 5 м/с с порывами до 11м/с, что подтверждает факт возможности источника запаха гари от пожаров на территории Астраханской области, - подчеркнули экологи региона.


Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари

Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари


Согласно данным издания tass.ru, 8 ноября начался природный пожар- тление сухой растительности и камыша в раскатной части Каспийского моря под Астраханью.

МЧС России прогнозирует распространение запаха гари в Астраханской области.

- В связи с тлением тростниковой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского муниципального района (остров Верхний Осередок) и с учетом южного направления ветра и понижения температуры воздуха в ночные часы, возможно распространение запаха, не свойственного атмосферному (запаха гари) на территориях Астрахани, в Наримановском, Красноярском, Володарском, Камызякском и Приволжском муниципальных районах, - говорится в сообщении.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:43
Не знал что в Астрахани тростники есть...Сахарные или бамбуковые??? lol Потом нам лепешку впихнут- что джунгли в Астрахани сгорели lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика