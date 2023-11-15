Тление тростника в Астраханской области: жители Актау снова жалуются на запах гари

- В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что имеются многочисленные факты возгорания и тление тростниковой растительности раскатной части Каспийского моря на территории Астраханской области Российской Федерации, продолжительностью несколько дней. Данный факт подтверждается результатами аэрокосмического мониторинга указанных в онлайн картах пожаров. Согласно данным РГП «Казгидромет» Мангистауской области с 22:00 часов 14 ноября по сегодняшний день направление ветра северо-западное со средней скоростью 5 м/с с порывами до 11м/с, что подтверждает факт возможности источника запаха гари от пожаров на территории Астраханской области, - подчеркнули экологи региона.

- В связи с тлением тростниковой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского муниципального района (остров Верхний Осередок) и с учетом южного направления ветра и понижения температуры воздуха в ночные часы, возможно распространение запаха, не свойственного атмосферному (запаха гари) на территориях Астрахани, в Наримановском, Красноярском, Володарском, Камызякском и Приволжском муниципальных районах, - говорится в сообщении.