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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 411

Мусор вдоль железных дорог в Мангистау: проводится ли уборка

Обратить внимание на проблему с мусором вдоль железнодорожного полотна просят местные жители. В пресс-службе КТЖ, в свою очередь, предоставили комментарий.

Фото местных путешественников
Авторам жалобы не один раз приходилось путешествовать по маршруту Актобе-Атырау, Атырау-Мангистау, Мангистау-Астана, Мангистау-Алматы. Каждый раз они наблюдают на протяжении всего пути вдоль железной дороги, что заметно увеличивается количество мусора - пластиковых и стеклянных бутылок, банок, полиэтиленовых мешков, которые выбрасывают пассажиры и проводники проходящих поездов. Часть этого мусора, как утверждают путешественники, разносится ветрами по Устюрту, Бетпак-Дале и другим живописным местам нашей страны.


Мусор вдоль железных дорог в Мангистау: проводится ли уборка


- Что происходит с сознанием людей? Любовь к Родине проявляется не в роскоши, не в пустословных обещаниях, не в ожидании, что за нас кто-то создаст "Жаңа Қазақстан", а в изменении сознания самих себя, в поступках. Почему в семьях, школах, университетах не учат таким основополагающим вещам? Как ни странно, данную проблему практически не освещают, - говорят местные жители.


Прибыль за перевоз пассажиров и грузов по железной дороге, отмечают люди, получает КТЖ и компании, обслуживающие участки.

Мусор вдоль железных дорог в Мангистау: проводится ли уборка


- Почему КТЖ и обслуживающие компании не нанимают сотрудников для сбора мусора вдоль всей железной дороги? Никогда не было видно, чтобы кто-то из этих компаний занимался сбором мусора. Почему государственные органы, в частности, Министерство экологии и природных ресурсов РК не обращают свое внимание на эту проблему? Разве загрязнение наших земель не входит в их компетенции? Почему органы законодательной власти не примут соответствующие законы, обязывающие производителей бутылок и пакетов делать и импортировать только биоразлагаемую тару? - задались вопросами местные путешественники.


В пресс-службе КТЖ отметили, что железнодорожники Мангистауского региона регулярно проводят экологические мероприятия по очистке полосы отвода от мусора. Вывозят тонны мусора с территории вдоль магистрали. Каждую весну проводятся традиционный экологический месячник, еженедельные субботники, как дополнительные меры по уборке территорий административных зданий, полосы отвода.

- Пассажиры поездов и местные жители не всегда соблюдают санитарные правила и экологическое законодательство, оставляя бытовой мусор вдоль железнодорожного полотна. Мы призываем граждан не выбрасывать мусор из окон поездов и не организовывать стихийные свалки, - сообщили в КТЖ.



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