В Актау горел мусорный полигон

- Полигон находится на балансе ГКП "Маңғыстау жылу". Общая площадь полигона составляет 25 га. Глубина полигона составляет около 12-13 метров, глубина горения 70-80 см. В ликвидации задействовано от местных исполнительных органов 20 работников и 9 единиц техники. Из них: 4 – самосвалы, 4 – погрузчика и 1 – водовоз. Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседний жилой сектор отсутствует, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Загорелись, говорят спасатели, твердые бытовые отходы на мусорном полигоне на предварительной площади 300 кв. м.По информации спасателей, на дежурстве от ДЧС на полигоне находятся 6 сотрудников и 1 единица техники. Очаг возгорания ликвидирован, но полигон продолжает тлеть.