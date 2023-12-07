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ЛАДА.kz » Экология

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 268

В Актау горел мусорный полигон

По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сегодня, 7 декабря, в 8 часов 23 минуты на пульт дежурного поступила информация о том, что в 2,5 километрах от села Баянды произошел пожар.

Кадр из видео
Загорелись, говорят спасатели, твердые бытовые отходы на мусорном полигоне на предварительной площади 300 кв. м.

- Полигон находится на балансе ГКП "Маңғыстау жылу". Общая площадь полигона составляет 25 га. Глубина полигона составляет около 12-13 метров, глубина горения 70-80 см. В ликвидации задействовано от местных исполнительных органов 20 работников и 9 единиц техники. Из них: 4 – самосвалы, 4 – погрузчика и 1 – водовоз. Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседний жилой сектор отсутствует, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


По информации спасателей, на дежурстве от ДЧС на полигоне находятся 6 сотрудников и 1 единица техники. Очаг возгорания ликвидирован, но полигон продолжает тлеть.




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