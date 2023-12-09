Волшебный декабрь: Фламинго в Актау задержались с отлётом

- В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве, - отметил автор.

Блогер поделился видеозаписью, где снял почти полуторатысячную стаю грациозных птиц на озере Караколь.Как подчеркнул Азамат Сарсенбаев, птицы готовятся к отлету в теплые страны, а именно в Туркменистан или в Иран.