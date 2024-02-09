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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:06

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Теплые выходные прогнозируют синоптики в Мангистау

В регионе в эти выходные будет солнечно, температура воздуха составит в среднем 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте республиканского государственного предприятия «Казгидромет».

Иллюстративное фото
В субботу и воскресенье в Мангистауской области прогнозируют осадки. На севере области 10 февраля ожидается дождь, температура воздуха составит +5°С. В целом по области в этот день температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля.

В воскресенье также ожидаются осадки на севере и востоке области, температура воздуха +5 +10 днем.

Скорость ветра в регионе ожидается 9-14 метров в секунду.

В Актау в выходные дни ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 10-12 градусов выше нуля. Скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду.

Департамент по чрезвычайным ситуациям региона предупреждает, что в области ожидается сильный гололёд и туман.



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