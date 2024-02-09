Теплые выходные прогнозируют синоптики в Мангистау

В субботу и воскресенье в Мангистауской области прогнозируют осадки. На севере области 10 февраля ожидается дождь, температура воздуха составит +5°С. В целом по области в этот день температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля.



В воскресенье также ожидаются осадки на севере и востоке области, температура воздуха +5 +10 днем.



Скорость ветра в регионе ожидается 9-14 метров в секунду.



В Актау в выходные дни ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 10-12 градусов выше нуля. Скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду.



Департамент по чрезвычайным ситуациям региона предупреждает, что в области ожидается сильный гололёд и туман.