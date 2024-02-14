Кто попадал на камеру: порядка 17 тысяч снимков зафиксировали фотоловушки в природном парке «Кызылсай» в Мангистау

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Фотокамеры марки UOVision GREEN-30 фиксируют передвижение редких птиц и зверей, находящихся под угрозой исчезновения и занесенных в Красную книгу Казахстана. Среди них джейраны, орлы-стервятники, степные коты, степные орлы, чернобрюхий рябчик, впервые попавший в фотокамеру белый волк, устюртский архар и многие другие. В прошлом году камеры зафиксировали 16 000 фотографий животных и птиц. С начала текущего года – уже порядка 17 000.Первые камеры в природном парке начали устанавливать в 2021 году. Как говорит Мынберген Каратауов, фотоловушки фиксируют животных и птиц в течение полутора месяцев, затем сотрудники производят замену батареек, загружают отснятые снимки на компьютер, и вновь устанавливают камеры на территории заказников.В состав Кызылсайского парка входят государственные природные заказники: «Тасорпа», «Манашы», «Жабайушкан», «Адамтас» и парк «Кызылсай». Общая площадь заповедника составляет 785 760,98 гектара.