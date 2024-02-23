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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 770

Когда откроется сезон охоты в Мангистау

Весенний сезон охоты в регионе стартует 2 марта и продлится две недели. Об этом сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира объявила об открытии со 2 марта 2024 года весеннего сезона охоты. Он продлится две недели.

В ведомстве пояснили, что на селезня и утку можно охотиться в районе «Голубой бухты», «Сауры», а также в охотничьих угодьях «Мангышлак», «Каражанбас», «Киякты», «Каратау», «Бостанкум», «Ащысор», «Прибрежное», «Токмак», «Желтау-Коленкели».

В ведомстве уточнили, что добывание волков, шакалов, ворон, сорок, грачей, бродячих собак не требует разрешение на пользование животным миром при:

- осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, авто/мото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

- производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, авто/мото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.



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