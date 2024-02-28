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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 340

В природном парке Мангистау обустроен водопой для зверей и птиц

Сотрудники государственного регионального природного парка «Кызылсай» использовали заброшенный колодец для водопоя зверей и птиц на территории одного из заказников. Проведены работы по очистке природной скважины и обустройству участка. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор учреждения.

Снимки с фотоловушки у водопоя. Фото предоставил М.Каратауов
Фотоловушки уже зафиксировали активность представителей фауны на новом участке.

В природном парке Мангистау обустроен водопой для зверей и птиц



В природном парке Мангистау обустроен водопой для зверей и птиц



- Своими силами мы организовали чистку колодца, провели трубы, резервуары для воды, установили ограду от домашних животных. Водопой стал излюбленным местом для чернобрюхих рябков, степных беркутов, зайцев, волков, лис, джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана, а также других зверей и птиц, - рассказал Мынберген Каратауов.


В природном парке Мангистау обустроен водопой для зверей и птиц

Как говорит руководитель Государственного регионального природного парка «Кызылсай», большая доля кропотливого труда государственных инспекторов приходится на выявление и расчистку источников воды, а также воспроизводство представителей флоры и фауны, находящихся под особой охраной.



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Комментарии ( 1 )

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  • Yevgeniy 24
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  • rastolkuy
  • Кари
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 13:07
Не уже ли хорошая новость???
 
 

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