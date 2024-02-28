В природном парке Мангистау обустроен водопой для зверей и птиц

- Своими силами мы организовали чистку колодца, провели трубы, резервуары для воды, установили ограду от домашних животных. Водопой стал излюбленным местом для чернобрюхих рябков, степных беркутов, зайцев, волков, лис, джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана, а также других зверей и птиц, - рассказал Мынберген Каратауов.



Фотоловушки уже зафиксировали активность представителей фауны на новом участке.Как говорит руководитель Государственного регионального природного парка «Кызылсай», большая доля кропотливого труда государственных инспекторов приходится на выявление и расчистку источников воды, а также воспроизводство представителей флоры и фауны, находящихся под особой охраной.