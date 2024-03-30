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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:00

Просмотров: 534

Причину выброса туш мертвых тюленей на Каспии озвучили специалисты

Информацию предоставила пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

Кадр видео
Экологи отобрали пробы воды, сотрудники ветеринарной станции произвели частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие) у погибших эндемиков, а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя проведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований.

- У обнаруженных туш не выявлены физические повреждения. Выброс туш тюленей произошел в результате сильного штормового ветра, - заявили в ведомстве.


Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.

Информация будет обновляться по мере поступления.

Напомним, в эту пятницу, 29 марта, было опубликовано видео с тушами мертвых тюленей.

Позже стало известно, что сотрудниками управления рыбной инспекции в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 погибших тюленя.




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Комментарии ( 6 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 22:25
А раньше не было ветров да?)))
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 22:16
Животные живущие в воде как могут погибнуть от штормового ветра в количестве 62 штук? Очередное вранье. Где щенится каспийская нерпа? Правильно, на льду, а лед на северном Каспии где, правильно в районе м\р Северный Кашаган там же и регулярные выбросы сероводорода. Только так можно объяснить массовую гибель флоры.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:27
Видимо хорошо Алматинских ученых встретили, накормили, напоили, и спать уложили!
 
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 User_446 (Посетители) Сегодня, 21:14
У нас не учёные, а какие-то клоуны нахлебники.
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 20:59
Кто бы сомневался(((
 
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 Ареке (Посетители) Сегодня, 20:36
Что и требовалось доказать lol
 
 

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