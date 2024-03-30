Причину выброса туш мертвых тюленей на Каспии озвучили специалисты

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Экологи отобрали пробы воды, сотрудники ветеринарной станции произвели частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие) у погибших эндемиков, а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя проведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.
Информация будет обновляться по мере поступления.
Напомним, в эту пятницу, 29 марта, было опубликовано видео с тушами мертвых тюленей.
Позже стало известно, что сотрудниками управления рыбной инспекции в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 погибших тюленя.
- У обнаруженных туш не выявлены физические повреждения. Выброс туш тюленей произошел в результате сильного штормового ветра, - заявили в ведомстве.
Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.
Информация будет обновляться по мере поступления.
Напомним, в эту пятницу, 29 марта, было опубликовано видео с тушами мертвых тюленей.
Позже стало известно, что сотрудниками управления рыбной инспекции в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 погибших тюленя.