Водолазы очистили дно Каспия в Актау

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» к массовому субботнику была привлечена водолазная служба военно-морских сил, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото предоставили в городском акимате

В подводной уборке были задействованы три водолаза, которые, вооружившись мешками, убрали мусор со дна моря на глубине 10-15 метров и на площади 250 квадратных метров.

В последний раз при очистке морского дна было собрано 10 мешков мусора, на этот раз 12. В основном это пластик, полиэтиленовые пакеты, бутылки, железо.

Военнослужащие выразили готовность поддерживать акции по уборке на постоянной основе.