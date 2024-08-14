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14.08.2024, 11:09

Пресноводных черепах заметили в Каспийском море

Экология 0 0 Алия Шарипова

Пресноводные черепахи были замечены в Каспийском море. Об этом сообщил биолог, член регионального экологического совета ассоциации Ecojer Адильбек Козыбаков.

Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым
Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым

Интересными сведениями биолог Адильбек Козыбаков поделился в Facebook.

Давно известно, что в Мангистауской области встречается один вид водных черепах – европейская болотная черепаха. Обитает, в основном, в пресноводном озерце в урочище Саура, также возможно обитание в пресноводных водоемах урочищ Тамшалы и Самал. В последние годы распространялись слухи о том, что черепаху встречали в Каспийском море, что считалось маловероятным, так как морская вода, как известно, соленая. Якобы и в браконьерские сети вместе с осетровой рыбой иногда попадалась черепаха. Не исключалась версия того, что этих черепах в свое время приносили домой жители Актау для своих детей, но по истечении времени, когда черепаха надоедала детям, их выпускали в море, - рассказал он.

По словам Адильбека Козыбакова, информация о пресноводных черепахах в Каспийском море подтвердилась.

Со мной связался председатель областного филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk» Данияр Акимжанов, и скинул фото и видео болотной черепахи, обнаруженной на острове Кулалы – самом большом из архипелага Тюленьи острова. Таким образом, многолетние слухи подтвердились. Устье рек Урала и Волги очень далеко от Тюленьих островов, если предположить, что ее принесло речным стоком. Остается загадкой, каким образом пресноводная черепаха оказалась на морском острове и, самое главное, как она выживает в нетипичной для себя морской среде обитания?, - сообщил он.

Биолог не исключает того, что в регионе, вероятно, зарождается новый подвид черепах.

Возможно, перед нашими глазами творится образование нового подвида пресноводной черепахи, способной жить в соленой воде, тем более, что вода Каспия по сравнению с водой Мирового океана считается слабосоленой – всего 12-13 мг/л против 33-36 мг/л. Так сказать, жизнь заставляет приспосабливаться. Надеюсь, что эксперты-герпетологи Института зоологии Республики Казахстан прольют свет на это пока что загадочное явление природы, - заключил он.

Ранее Адильбек Козыбаков сообщал о том, что мангистаусцев могут оштрафовать за срыв растений в особо охраняемых природных территориях региона. Подробнее по ссылке.

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