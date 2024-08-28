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28.08.2024, 11:17

Эксперт из России назвал причины обмеления Каспия

Экология 0 12 811 Алия Шарипова

Ученые связывают обмеление Каспийского моря со снижением среднегодовых осадков в бассейне Волги из-за изменения направления циклонов.

Фото автора
Фото автора

Как передает Oxu.Az, такое мнение ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН), кандидат биологических наук Владимир Ушивцев.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поручил провести научный анализ для последующего предотвращения обмеления Каспия.

В целом обмеление Каспийского моря – это следствие. Причины, прежде всего, это изменение климата. Лет 20 назад мы получали из Атлантического океана постоянно циклоны, которые проходили по центральной части России и сливали свои осадки в водосбор бассейна Волги, эти воды стекали в Каспийское море, и Каспий имел свой баланс испарения, приход воды. В данный момент эти циклоны проходят значительно севернее и сливают осадки в районе Москвы, Санкт-Петербурга, и сбрасываются в Северный Ледовитый океан. И в данный момент как раз Волга находится в водном дефиците, она очень обмелела и, соответственно, Каспийское море, - сказал Ушивцев.

По словам ученого, еще один цикл прохождения циклонов – Южный, также в современных климатических реалиях обходит Волгу стороной, сливая осадки в водосборные бассейны Дона и Днепра.

Каспийское море – крупнейший на Земле замкнутый водоем. В него впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные – Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур, Кура. На береговой линии Каспия расположены пять государств – Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран. В 2023 году в Мангистауской области Казахстана был объявлен режим ЧС местного масштаба из-за стремительного обмеления Каспия, вызванного снижением поступления воды из рек. Это создало проблему для работы местного порта и рыбаков.

Ранее Lada.kz публиковала подробный материал об обмелении водоема. Читайте по ссылке.

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