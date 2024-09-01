Потеря мест для нереста, нехватка воды и риск пожаров: чем грозит обмеление Каспия?

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На этой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поручил провести научный анализ для последующего предотвращения обмеления Каспия.

Помочь Каспию нужно в ближайшее время, и для этого исследуют состояние Волги и Каспийского моря. К работе привлекут научное сообщество.

Ученые АГТУ на протяжении многих лет занимаются проектами, призванными сохранить экосистему этого уникального региона и восстановить популяции объектов аквакультуры.

Уровень Каспийского моря напрямую связан с объемом пресной воды, поступающей из Волги. В последние годы наблюдается снижение притока пресной воды, что касается не только Волги, но и таких рек, как Урал и Терек. Наибольший объём стока приходит именно от Волги, являющейся основным источником для Каспия. Значительное количество пресной воды остаётся в водохранилищах, что приводит к большим потерям. В настоящее время мы переживаем период маловодья — количество осадков снизилось, и пресного стока стало меньше. Это часть 12-летнего цикла в биосфере, описывающего колебания уровня воды на протяжении десятилетий. Подобные периоды наблюдались и раньше, и текущее снижение уровня Каспия связано именно с этим, - говорит Вячеслав Зайцев.

Низкий уровень воды в Каспийском море, отмечает спикер, неминуемо приведет к снижению уровня воды в дельте Волги, ее обмелению и зарастанию водными растениями. Это уменьшает проточность основных рукавов Волги и затрудняет проход рыбы на нерест в дельту, что в будущем может привести к полной потере нерестилищ и отразится не только на уровне, но и на воспроизводстве рыбных запасов. Из-за снижения весеннего стока произойдет недостаточное залитие нерестилищ, - заявляет профессор.

Еще одно неприятное последствие — риск пожаров, которые могут возникать из-за зарастания дельты водной растительностью. При возгорании тростника, рогозы и других растений погибают флора и фауна дельты.

Дополнительная угроза — нехватка воды в селах, особенно в тех, которые снабжаются с помощью насосных станций и расположены не на основных протоках.