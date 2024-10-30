В Мангистау эпидемиологи выявили запыленность воздуха

Порядка 600 проб атмосферного воздуха взяли на исследование специалисты регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля в третьем квартале. Отклонение от предельно-допустимой концентрации обнаружено в более сорока пробах. Об этом рассказала Ляззат Канжанова, главный специалист отдела контроля и надзора за коммунальными объектами ведомства.

Ляззат Канжанова. Фото предоставила пресс-служба департамента

Отклонения были выявлены по показателю запыленности.

«По итогам III квартала текущего года на санитарно-химические показатели исследовано 5 934 пробы атмосферного воздуха. Из них в 45 (0,8%) пробах выявлено отклонение от предельно-допустимой концентрации по показателю запыленности. Несоответствующие пробы были обнаружены в Жанаозене и Мангистауском районе. Между тем, чрезмерно большое количество пыли в атмосферном воздухе может вызвать заболевания органов дыхания, кожи и аллергические заболевания», - прокомментировала специалист.

Что такое загрязнение воздуха?

Это добавление в воздух различных газов, твердых и жидких веществ или мелких частиц природных паров и отходов. Они оказывают вредное воздействие на мир животных и растений, и на жизнь человека.

Каковы основные источники загрязнения?

Это промышленность, автомобили, заводы, тепловая энергетика, испытания оружия, космические корабли и самолеты и т. д.

По информации Ляззат Канжановой, в Мангистауской области зарегистрировано 60 промышленных предприятий с организованными выбросами в атмосферу.