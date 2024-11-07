Свыше 20 тысяч животных и птиц были зафиксированы в заповедных зонах Мангистау

Ежедневно у искусственных источников воды собираются несколько десятков диких животных и птиц.

«Многие из обитателей парка – это звери и птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана. Среди них джейран и архар, которые чаще всего фиксируются у водопоев. У них есть одна особенность - они хорошо чувствуют запах воды. Их скопление дает нашим сотрудникам возможность для тщательного исследования этих видов и подсчета голов. Системы для водопоя мы устанавливаем своими силами. Летом их насчитывалось четыре, сейчас количество доведено до шести. В планах - установка еще четырех систем», - рассказал Мынберген Каратауов.