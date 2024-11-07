Свыше 20 тысяч животных и птиц были зафиксированы в заповедных зонах Мангистау

С начала года фотоловушки, установленные на территории природного парка «Кызылсай», зафиксировали более 20 тысяч представителей фауны Мангистау. В основном они попадают в камеры видеофиксации, установленные у водопоев. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, руководитель государственного коммунального учреждения «Государственный региональный природный парк «Кызылсай».
Ежедневно у искусственных источников воды собираются несколько десятков диких животных и птиц.
«Многие из обитателей парка – это звери и птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана. Среди них джейран и архар, которые чаще всего фиксируются у водопоев. У них есть одна особенность - они хорошо чувствуют запах воды. Их скопление дает нашим сотрудникам возможность для тщательного исследования этих видов и подсчета голов. Системы для водопоя мы устанавливаем своими силами. Летом их насчитывалось четыре, сейчас количество доведено до шести. В планах - установка еще четырех систем», - рассказал Мынберген Каратауов.
Дополнительно для обеспечения животного мира водой сотрудниками проводятся работы по вскрытию и очистке родниковых источников. Напомним, на территории заповедника имеются один парк и четыре государственных природных заказника.
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