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10.12.2024, 14:30

Чёрный дым с теплоэлектростанции насторожил жителей Актау

Экология 0 2 872 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на котором снято, как из трубы на теплоэлектростанции МАЭК идут клубы чёрного дыма. На запрос журналистов в пресс-службе энергокомбината прокомментировали ситуацию, объяснив причины появления чёрного дыма.

Кадр видео
Кадр видео

Сегодня, 10 декабря, в редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на кадрах которого видно, как из трубы теплоэлектростанции идет дым чёрного цвета.

Почему он так дымит чёрным дымом и всё в город?, – задаёт вопрос мужчина за кадром видео, выражая обеспокоенность.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» прокомментировали ситуацию.

Кратковременное изменение цвета дымовых газов происходит в переходных режимах работы котлов при сжигании обогащенной топливной газовой смеси. Высота дымовой трубы рассчитана таким образом, что все выходящие из неё загрязняющие вещества рассеиваются в воздухе без негативного последствия для окружающей среды и людей, - заверили в пресс-службе компании.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Кратковременный переход на мазут для проверки мазутного хозяйства
10.12.2024, 10:52
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