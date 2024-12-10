Чёрный дым с теплоэлектростанции насторожил жителей Актау

В редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на котором снято, как из трубы на теплоэлектростанции МАЭК идут клубы чёрного дыма. На запрос журналистов в пресс-службе энергокомбината прокомментировали ситуацию, объяснив причины появления чёрного дыма.

Кадр видео

Сегодня, 10 декабря, в редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на кадрах которого видно, как из трубы теплоэлектростанции идет дым чёрного цвета.

Почему он так дымит чёрным дымом и всё в город?, – задаёт вопрос мужчина за кадром видео, выражая обеспокоенность.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» прокомментировали ситуацию.