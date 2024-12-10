Чёрный дым с теплоэлектростанции насторожил жителей Актау

В редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на котором снято, как из трубы на теплоэлектростанции МАЭК идут клубы чёрного дыма. На запрос журналистов в пресс-службе энергокомбината прокомментировали ситуацию, объяснив причины появления чёрного дыма.
Сегодня, 10 декабря, в редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на кадрах которого видно, как из трубы теплоэлектростанции идет дым чёрного цвета.
Почему он так дымит чёрным дымом и всё в город?, – задаёт вопрос мужчина за кадром видео, выражая обеспокоенность.
В пресс-службе ТОО «МАЭК» прокомментировали ситуацию.
Кратковременное изменение цвета дымовых газов происходит в переходных режимах работы котлов при сжигании обогащенной топливной газовой смеси. Высота дымовой трубы рассчитана таким образом, что все выходящие из неё загрязняющие вещества рассеиваются в воздухе без негативного последствия для окружающей среды и людей, - заверили в пресс-службе компании.
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