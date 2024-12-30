В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло на Каспии в 256 километрах от Актау. По официальным данным Национального центра данных Казахстана, подземный толчок зарегистрирован в акватории Каспийского моря 30 декабря.

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Согласно оперативным данным Центра данных, 30 декабря 2024 года в 01:14 по времени Астаны (29 декабря в 20:14 по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Его интенсивность составила 4 балла.

Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы.

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 11 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.