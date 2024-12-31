В уходящем году в фотоловушки парка «Кызылсай» попали более 20 тысяч животных и птиц

В четырех государственных природных заказниках - «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан», «Манашы», входящих в состав Государственного регионального природного парка «Кызылсай», установлены порядка 40 фотоловушек. В 2024 году они зафиксировали свыше 20 тысяч представителей фауны. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор природного парка.
Как говорит М.Каратауов, проявления нашей прекрасной природы с годами меняются.
"В мае 2023 года инспекторы увидели пятнистого леопарда, а в сентябре этого года он попал в объектив фотокамеры. В декабре 2023 года фотоловушки зафиксировали Белого волка и Белую сову. Интерес иностранных туристов к нашим красотам растет. К примеру, если в 2023 году туристские тропы «Жосалы-Бозжыра», «Тузбайыр-Кызылсай» посетил 4 651 турист, и в местный бюджет поступило 1 604 385 тенге, то с начала 2024 года по настоящее время поток туристов увеличился до 6 321 человека, в местный бюджет поступило 2 274 000 тенге", - отметил Мынберген Каратауов.
В 2024 году бюджет учреждения составил уже 492 млн 057 тыс. тенге, а также более 114 млн из бюджета республики на заработную плату сотрудников. Приобретены два новых автомобиля "УАЗ Патриот", и автомобиль "Соболь", необходимое имущество, 20 раций, семь ночных биноклей, компьютер, ноутбук. Приобретена также солнечная панель на сумму свыше 6 млн тенге, она в данное время устанавливается на кордонах.
Учреждение располагает 27 автомобилями, тремя дронами, 38 фотоловушками, 40 рациями. Общая площадь земель по всем особо охраняемым природным территориям, подведомственным учреждению, составляет 785 760,98 га.
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