Герои фотоловушек: к водопою в Мангистау приходят лисы, волки и архары

Архары у источника воды. Фото и видео предоставил М.Каратауов

Фотоловушки, установленные на территории природных заказников «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан» и «Манашы», запечатлели хищников и архаров, которые, по счастливой случайности, приходят к источникам воды в разное время. Если архарам везет больше – они пьют еще не успевшую замерзнуть воду, то волкам приходится вгрызаться зубами в лед, чтобы напиться.