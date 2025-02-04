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04.02.2025, 17:28

В Мангистау не досадили сотни тысяч деревьев – депутат

Экология 0 1 687

При обсуждении закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам" депутат Бакытжан Базарбек заявил о миллиардных хищениях на посадке деревьев практически во всех регионах страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Бакытжан Базарбек представил статистику, согласно которой, факты хищения средств налицо.

"Под видом лесоразведения они похищают миллиарды. Согласно Посланию Президента от 2020 года, для лесоразведения на землях лесного фонда планировалось посадить два миллиарда деревьев, а на землях населенных пунктов - 15 миллионов деревьев. Я специально решил проверить, где эти деревья. Мне ответили 15 или 16 акиматов областей. Я в шоке. Мы не добираем там даже трех миллионов деревьев вместо 15 миллионов, о миллиардах я вообще не говорю", - заявил депутат.

Согласно данным, которые озвучил Бакытжан Базарбек, только в Мангистауской области не досадили сотни тысяч деревьев.

В 2021 году в Мангистауской области должны были посадить 556 тысяч деревьев, по факту посадили 20 983 дерева. То есть фактически даже десятой части они не посадили. В 2022 году Мангистауская область обязана была посадить 167 тысяч деревьев, а высадили 21 тысячу. В Восточно-Казахстанской области в 2021 году должны были посадить 127 тысяч, посадили только 85 тысяч деревьев. А каждое дерево - это же деньги. И вот так в каждой области: где-то 30, где-то 50, где-то 100-150 тысяч деревьев не досадили. У меня вопрос, как у депутата, к Минэкологии: кто-то контролирует это или вы просто выделяете деньги? (...) Почему по этим фактам не было возбуждено ни одного уголовного дела, никто не привлечен к ответственности?, - задал вопросы депутат.

Мажилисмен также перечислил области, где, по его словам, были выделены деньги, но деревья посажены не были.

Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, область Абай, Восточно-Казахстанская область, область Жетысу, область Улытау, Западно-Казахстанская, Карагандинская области, Мангистауская и Туркестанская области. Только небольшое количество регионов, которые по плану посадили эти деревья - и то нужно посмотреть, есть ли эти деревья на деле, - заключил Базарбек.

Отвечая на критику депутата, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Максат Елемесов заявил, что регионы не смогли выполнить план по посадке деревьев из-за недофинансирования.

Дело в том, что озвученные вами цифры плановые и фактические говорят о том, что указанные акиматы недофинансировали эти виды работ, и не выполнили план по посадке двух миллиардов деревьев. В связи с этим в 2024 году было инициировано письмо на имя Главы государства, и срок исполнения его поручения был продлен до 2027 года. В настоящее время акиматы наращивают объем по выращиванию посадочного материала и проведению работ по посадке леса, - сообщил Елемесов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Сажают на бумаге в основном
04.02.2025, 14:47
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