Ловить раков на Каспии запретили в Мангистау

Ограничение на вылов раков касается Жайык-Каспийского бассейна, куда входит Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистаукая области, сообщает Lada.kz .

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По словам специалиста управления рыбной инспекции по Мангистауской области Андрея Руцкого, с 1 апреля по 15 июня установлен запрет на ловлю раков. В данный период членистоногие размножаются и у них происходит линька.

Спортивное (любительское) рыболовство карается санкцией части 1 статьи 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния).

Тех, кто занимается промысловой добычей без разрешения, будут привлекать к ответственности по части 3 статьи 383 КоАП РК (Грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния).

Минимальное наказание влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге), максимальное – 250 МРП (983 000 тенге).