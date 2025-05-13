В природном парке Мангистау начался сезон окота: в «Кызылсай» усилили рейды против браконьеров

В частности, это касается устюртского архара (муфлона) и джейрана (каракуйрык).

«Отмечаются положительные результаты по приросту численности диких животных. Государственные инспекторы природного парка Кызылсай совместно с сотрудниками районной полиции и другими природоохранными организациями проводят усиленные рейдовые мероприятия на особо охраняемых природных территориях. Цель рейдов - профилактика браконьерства, обеспечение спокойствия в период окота животных и создание благоприятных условий для них. Настоятельно просим жителей области, гостей и отдыхающих не отклоняться от установленных маршрутов, соблюдать правила пожарной безопасности и тишину в охраняемых зонах», - прокомментировал Мынберген Каратауов.