В природном парке Мангистау начался сезон окота: в «Кызылсай» усилили рейды против браконьеров

На территории государственного регионального природного парка «Кызылсай» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области проходит сезон окота. В прилегающих к парку заповедных зонах с марта по июнь продолжается пополнение поголовья диких животных. Об этом Lada.kz рассказал руководитель коммунального государственного учреждения Мынберген Каратауов.
В частности, это касается устюртского архара (муфлона) и джейрана (каракуйрык).
«Отмечаются положительные результаты по приросту численности диких животных. Государственные инспекторы природного парка Кызылсай совместно с сотрудниками районной полиции и другими природоохранными организациями проводят усиленные рейдовые мероприятия на особо охраняемых природных территориях. Цель рейдов - профилактика браконьерства, обеспечение спокойствия в период окота животных и создание благоприятных условий для них. Настоятельно просим жителей области, гостей и отдыхающих не отклоняться от установленных маршрутов, соблюдать правила пожарной безопасности и тишину в охраняемых зонах», - прокомментировал Мынберген Каратауов.
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