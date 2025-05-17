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17.05.2025, 14:25

Огромную змею заметили в степях Мангистау

Экология 0 81 950 Наталья Вронская

Видео с необычайно крупной змеёй в Мангистауской области, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи выразили удивление размерами рептилии, другие и вовсе усомнились в подлинности съёмки, предположив, что кадры могли быть сняты в другом регионе, передаёт Lada.kz.

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

Однако, как подтвердил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, видео подлинное. На кадрах - палласов полоз, или, как его называют в народе, сарыүйек.

«Это распространённый вид змей для Мангистау. Они встречаются повсеместно, особенно в степных и полупустынных районах. Длина взрослой особи может достигать двух метров», - сообщил Досатов в комментарии Lada.kz.

Палласов полоз (лат. Elaphe sauromates) относится к неядовитым змеям семейства ужеобразных. Несмотря на отсутствие яда, рептилия способна укусить, и довольно болезненно. Поэтому, как подчёркивает специалист, при встрече с полозом лучше не пытаться его прогнать или поймать,  безопаснее просто обойти стороной.

«Укусить может, особенно если почувствует угрозу. Лучше не тревожить змею и соблюдать дистанцию», -  предупреждает инспектор.

 

По словам председателя Регионального экологического совета ассоциации ECOJER и члена Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбека Козыбакова, данный вид змей является краснокнижным. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность.

Для справки: палласов полоз - змея с характерной окраской. Спина у взрослой особи буровато-жёлтая, вдоль тела тянутся ряды тёмных продольных пятен. Средняя длина змеи - 1,2-1,5 метра, но встречаются и рекордсмены  до 2 метров.

По словам зоологов, полозы играют важную роль в экосистеме региона, регулируя численность грызунов. Однако при встрече с ними стоит помнить: это дикая природа, и относиться к ней следует с уважением  и безопасной дистанцией.

 

 

 

 

 

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