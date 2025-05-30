Природный парк в Мангистау: каракал пришёл на водопой

На особо охраняемых природных территориях, подведомственных Государственному региональному природному парку «Кызылсай», регулярно обновляются фотоловушки для наблюдения за состоянием диких животных и птиц. На недавних снимках зафиксированы краснокнижники, среди которых и степная рысь. Об этом сообщил директор учреждения Мынберген Каратауов.
В состав КГУ «Государственный региональный природный парк «Кызылсай» входят четыре государственных природных заказника - «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан», «Манашы», один государственный природный парк и четыре служебных подразделения.
«С помощью фотоловушек ведётся исследование численности диких животных, количества их потомства, времени посещения родников и других аспектов их жизни. На последних собранных фотоснимках зафиксированы занесённые в Красную книгу Казахстана устюртский муфлон, каракал (степная рысь), беркут, а также волк, кеклик и полевые воробьи», - рассказал Мынберген Каратауов.
Комментарии0 комментарий(ев)