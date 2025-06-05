Завораживающее видео со стаей бакланов восхитило жителей Мангистау

В Сети появилось завораживающее видео со стаей бакланов, устроившихся в гнёздах. Видео удалось снять любителю-фотографу из Жанаозена Бахытжану Жумагалиулы, передает Lada.kz .

Фото: кадр из видео Бахытжана Жумагалиулы

Бахытжан Жумагалиулы рассказал корреспонденту Lada.kz, что снимал видео 3 июня в местности, расположенной примерно в 30 километрах от села Курык.

Изначально я планировал снимать лебедей: жители села Курык рассказали нам, что птицы прилететли в этот район. Однако увидеть их не удалось, зато мы случайно обнаружили колонию бакланов - место, где они массово гнездятся. Я давно хотел заснять баклана, сидящего на берегу моря с расправленными крыльями, когда он их сушит. Когда же я увидел так много птиц, их гнёзда и птенцов, которые расправляют крылья и готовятся к первому полёту, – был по-настоящему потрясён, - поделился впечатлениями Бахытжан.

В видео, по словам Бахытжана Жумагалиулы, запечатлены именно молодые бакланы – они уже подросли и учатся летать.

Автор кадров рассказал, что он любитель-фотограф, увлекается съёмкой дикой природы и животных. Родом из Жанаозена.

Для справки

Бакланы – род морских птиц семейства баклановых. Широко распространены по всему миру с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр, на заболоченных территориях.

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