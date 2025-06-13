Полтонны осетровых изъяли у браконьеров в Мангистау

В министерстве сельского хозяйства Казахстана подвели итоги акции «Бекіре-2025», которую проводили для сохранения осетровых и других видов рыб и обеспечения благоприятных условий для их нереста, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК

Акция длилась два месяца – с 1 апреля по 31 мая, и за этот период выявлено 1125 фактов нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 867 лиц, по фактам браконьерства, незаконного содержания редких и исчезающих видов рыб возбуждено 33 уголовных дела. На нарушителей наложен штраф в размере 21,5 миллиона тенге.

Так, 23 мая 2025 года в Жанаозене обнаружена и изъята рыба осетровых видов общим весом 500 килограммов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

На 693-м километре автодороги Атырау-Астрахань в Атырауской области остановлен автомобиль Toyota Camry. В ходе проверки в багажнике автомобиля выявлено более 120 килограммов осетровых. В отношении 61-летнего мужчины начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК.

Всего из незаконного оборота изъято 4 тонны 505 килограммов рыбы, в том числе 1 тонна 330 килограммов осетровых, 2 килограмма икры осетров, 202 единицы рыболовных снастей и 44 единицы водного транспорта.

В результате ежедневного траления речных каналов и морских вод из водоемов страны извлекли 661 незаконно установленную рыболовную снасть.

Напомним, ранее в Мангистауской области изъяли крупную партию осетрины и скумбрии. Подробнее по ссылке.