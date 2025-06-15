Дождь и гроза ожидаются в Актау

РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение для жителей Актау. Согласно данным синоптиков, завтра, 16 июня, ожидается гроза.

Завтра, 16 июня на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, северо-востоке области сохраняется сильная жара 38 градусов. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза, - говорится в сообщении.