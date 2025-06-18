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17.06.2025, 21:29

Гибель раков в Актау: стали известны результаты проверки

Экология 0 1 280 Сергей Кораблев

Специалисты службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области провели обследование береговой полосы, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Проверка проводилась сегодня,17 июня, вдоль береговой полосы 14 микрорайона.

В ходе обследования были замечены отдельные мелкие особи и фрагменты ракообразных. Однако фактов массовой гибели выявлено не было.

Также были осмотрены участки побережья в 5А, 7А и 9А микрорайонах. Ситуация там аналогичная – единичные случаи обнаружения ракообразных.

По словам сотрудников службы, большую тревогу вызывает не гибель фауны, а огромное количество мусора, оставленного недобросовестными отдыхающими.

Дополнительно экологи взяли пробы воды для лабораторного анализа. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Напомним, ранее мертвых членистоногих обнаруживали на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах.

Позже свою версию по поводу гибели раков высказал председатель регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и член Общественного совета при минэкологии РК Адильбек Козыбаков. 

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