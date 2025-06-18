Гибель раков в Актау: стали известны результаты проверки

Специалисты службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области провели обследование береговой полосы, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Проверка проводилась сегодня,17 июня, вдоль береговой полосы 14 микрорайона.

В ходе обследования были замечены отдельные мелкие особи и фрагменты ракообразных. Однако фактов массовой гибели выявлено не было.

Также были осмотрены участки побережья в 5А, 7А и 9А микрорайонах. Ситуация там аналогичная – единичные случаи обнаружения ракообразных.

По словам сотрудников службы, большую тревогу вызывает не гибель фауны, а огромное количество мусора, оставленного недобросовестными отдыхающими.

Дополнительно экологи взяли пробы воды для лабораторного анализа. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Напомним, ранее мертвых членистоногих обнаруживали на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах.

Позже свою версию по поводу гибели раков высказал председатель регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и член Общественного совета при минэкологии РК Адильбек Козыбаков.