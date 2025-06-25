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25.06.2025, 13:31

Пятна на воде: экологи Мангистау прокомментировали возможные выбросы в Каспий

Экология 0 1 994 Наталья Вронская

Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Джусупкалиев рассказал корреспонденту Lada.kz о том, что зафиксированные спутником пятна на Каспии не являются нефтяными выбросами.

Радиолокационное изображение спутника Sentinel-1A получено 23.06.2025 14:38:14 UTC (17:38:14 мск).
Радиолокационное изображение спутника Sentinel-1A получено 23.06.2025 14:38:14 UTC (17:38:14 мск).

Армат Джусупкалиев прокомментировал недавнее заявление экоактивистов о том, что на Каспии были замечены нефтяные пятна. Он сообщил, что они не являются сбросами.

При этом глава ведомства рассказал Lada.kz о том, что в регионе существует проблема сброса судовых вод в Каспийское море. По его словам, несмотря на запреты и существующие регламенты, отдельные суда продолжают загрязнять акваторию, чтобы сэкономить на утилизации.

Как пояснил Армат Джусупкалиев, в систему спутникового мониторинга поступают сигналы о сбросе так называемых балластных или полостовых вод. Эти стоки формируются после мойки палуб, судовых помещений и в ходе технических операций на борту. В соответствии с международными требованиями, сброс таких вод должен производиться в специально оборудованных точках в портах.

Однако на практике, чтобы избежать расходов, некоторые владельцы судов сливают отходы прямо в открытое море, нарушая санитарные нормы. Кроме того, ранее в регионе уже фиксировались пятна вблизи портов, но провести проверку не удалось – суд признал порт закрытой территорией и отказал в доступе.

Такие случаи фиксируются спутниковыми системами, но определить виновника бывает непросто, - отметил эколог.

По его словам, мониторинг маршрутов судов позволяет установить, какие из них находились в районе обнаруженного загрязнения, однако расследование и наказание нарушителей входит в компетенцию морских администраций и других контролирующих органов, а не департамента экологии.

Мы можем только направить запросы, но доступ на территорию морских портов ограничен – это таможенная зона, - добавил он.

Таким образом, экологи сталкиваются с трудностями в доказывании нарушений, а ответственные органы нередко отказываются признавать загрязнение.

Между тем ситуацию Tengrinews.kz прокомментировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев. По его словам, факты антропогенного появления нефтяных пятен на Каспии не подтвердились.

Такая информация была и в прошлом году. Но эти факты не подтвердились. Та информация, которую вы озвучиваете на сегодняшний день, она подтверждения не имеет, - сказал он.

Жомарт Алиев отметил, что за состоянием Каспийского моря ведомство следит в том числе с помощью космического мониторинга.

У нас есть космический мониторинг, в том числе и по Каспию. На сегодняшний день таких фактов загрязнения, нефтяных пятен от нашего космического зондирования мы не получали, - сообщил чиновник.

На вопрос, могли ли активисты ошибиться в своих наблюдениях, вице-министр ответил следующим образом:

«Я не могу точно сказать, спутали ли активисты или это была ошибка. Хочу отметить, что зачастую у космического зондирования есть факты искажения – облака и другие различные явления дают определенную тень. Эту тень можно воспринять как нефтяное пятно или очаг загрязнения. В этом году такого факта мы не получали».

Напомним, вчера, 24 июня, в акватории Каспия спутник зафиксировал около 40 пятен.

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