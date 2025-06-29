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29.06.2025, 10:36

Цветы лотоса в Каспии: необычной находкой поделилась жительница Мангистау

Экология 0 3 356 Наталья Вронская

Жительница Мангистауской области Екатерина Павлова рассказала о том, что обнаружила на берегу Каспия несвойственные для местной природы семена бобовых и коробочки семян лотоса, передает Lada.kz.

Фото; стоп-кадр из видео
Фото; стоп-кадр из видео

Вчера, 28 июня, прогуливаясь по побережью Каспия за базой отдыха «Монтажник», Екатерина Павлова нашла несколько необычных для нашей местности растений. При помощи поисковика она поняла, что в ее руках коробочки каспийского лотоса, который растет в Астраханской области

Нашла несколько лотосов. Доказательство того, что это реально какое-то морское создание, являются ракушки-паразиты. Штормом вынесло еще много интересных семян. Во-первых, вот такие как бобовые, много очень на пляже, - рассказала женщина.

По данным сайта Астраханского государственного заповедника каспийский лотос является одним из самых известных растений в области, ставшим ее символом.

Плодами лотоса – орехами, созревающими в конических коробочках («кубышках»), питаются лебеди, гуси, утки, корневища с удовольствием выкапывают и едят кабаны, а под огромными воронковидными листьями, как под зонтиками, строят свои гнезда крачки. Людям же можно только любоваться этими удивительными цветами – лотос каспийский занесен в Красную книгу РФ.

Автор Марина Вильданова. Сайт astrakhanzapoved.ru

Произрастает он на мелководных участках устья Волги, вдоль берегов небольших рек, ериков, по мелководью морских заливов – култуков. Представляет собой большие заросли в водоемах с илистым грунтом на глубинах до 2 метров. На территории Астраханского заповедника встречается на всех участках.

Растение распространено в Восточном Закавказье (низовья Куры), в Волго-Ахтубинской пойме и дельте реки Волги (включая Волгоградскую часть поймы), Воронежской области (интродуцент), дельте реки Кубань (интродуцент), Калмыкии.

Автор Евгений Полонский. Сайт astrakhanzapoved.ru

Местонахождение лотоса по берегам Каспийского моря являются, вероятно, результатом древнего заноса человеком. Лотос это высокодекоративное, кормовое, лекарственное и пищевое растение. Является реликтом третичного времени. 

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