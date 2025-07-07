Нашествие саранчи в Актау: стоит ли опасаться?

В последние дни жители Актау из разных микрорайонов все чаще замечают увеличившееся количество саранчи, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Фото с насекомыми активно распространяются в социальных сетях. Горожане обеспокоены: неужели это начало экологической угрозы.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков заявил, что ситуация далека от критической. Паники, как в древние времена, когда полчища саранчи уничтожали целые поля и доводили страны до голода, ждать не стоит.

Сейчас 21 век - век технологий и более адаптированных к человеческой деятельности экосистем. Кроме того, Мангистауский регион – это в основном засушливая зона с минимальными посевами, а значит массового опустошения саранчой ожидать не приходится, - говорит Адильбек Козыбаков.

Эксперт отмечает: рост численности насекомых может быть связан с природными факторами. За последние три года в регионе наблюдается больше осадков весной и летом. Вслед за этим усиливается растительность, что создает благоприятную среду для травоядных насекомых, таких, как саранча. А это, в свою очередь, стимулирует рост популяций и других представителей биоразнообразия далее по пищевой цепочке.

Вероятнее всего, это временное явление. Пищевые ресурсы в пустынной зоне ограничены, и численность саранчи стабилизируется естественным путем, - считают специалист.

Подобная ситуация уже наблюдалась и в прошлые годы, однако этот сезон, по мнению члена клуба «Mangystau Birdwatchers» общественного объединения «ECO-SOCIAL» Василия Бастаева, особенно богат на насекомых. Возможными факторами он также называет естественные циклы развития насекомых, а также необычно прохладную и влажную погоду этой весной, которая могла создать благоприятные условия для размножения. В прошлом году саранчи было меньше из-за природных врагов или климатических условий – и нынешний рост численности стал своеобразной компенсацией.

Напомним, ранее Lada.kz объясняла, почему в Актау стало больше ласточек и стрижей.