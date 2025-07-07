18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.07.2025, 09:26

Нашествие саранчи в Актау: стоит ли опасаться?

Экология 0 1 700 Сергей Кораблев

В последние дни жители Актау из разных микрорайонов все чаще замечают увеличившееся количество саранчи, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Фото с насекомыми активно распространяются в социальных сетях. Горожане обеспокоены: неужели это начало экологической угрозы.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков заявил, что ситуация далека от критической. Паники, как в древние времена, когда полчища саранчи уничтожали целые поля и доводили страны до голода, ждать не стоит.

Сейчас 21 век - век технологий и более адаптированных к человеческой деятельности экосистем. Кроме того, Мангистауский регион – это в основном засушливая зона с минимальными посевами, а значит массового опустошения саранчой ожидать не приходится, - говорит Адильбек Козыбаков.

Эксперт отмечает: рост численности насекомых может быть связан с природными факторами. За последние три года в регионе наблюдается больше осадков весной и летом. Вслед за этим усиливается растительность, что создает благоприятную среду для травоядных насекомых, таких, как саранча. А это, в свою очередь, стимулирует рост популяций и других представителей биоразнообразия далее по пищевой цепочке.

Вероятнее всего, это временное явление. Пищевые ресурсы в пустынной зоне ограничены, и численность саранчи стабилизируется естественным путем, - считают специалист.

Подобная ситуация уже наблюдалась и в прошлые годы, однако этот сезон, по мнению члена клуба «Mangystau Birdwatchers» общественного объединения «ECO-SOCIAL» Василия Бастаева, особенно богат на насекомых. Возможными факторами он также называет естественные циклы развития насекомых, а также необычно прохладную и влажную погоду этой весной, которая могла создать благоприятные условия для размножения. В прошлом году саранчи было меньше из-за природных врагов или климатических условий – и нынешний рост численности стал своеобразной компенсацией.

Напомним, ранее Lada.kz объясняла, почему в Актау стало больше ласточек и стрижей.

2
4
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…