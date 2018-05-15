Черепашки-ниндзя: «Поединок» пресмыкающихся сняли на видео в Мангистау

Для справки. Степная (среднеазиатская) черепаха:
Черепахи-путешественники:
На грани вымирания:
В 2013 году, по сообщению kazinform.kz, экологи Мангистау выразили обеспокоенность сокращением численности черепах.
- Мы посетили урочище Саура несколько дней назад и испытали настоящий шок - все встреченные нами черепахи имеют механические повреждения панцирей. Причем это относится и к пресноводным черепахам, и к болотным. Предположили, что черепахи могли пострадать от парнокопытных. Но в поле зрения волонтеров попались фотографии туристов, которые с большим азартом метали с каньона над озером урочища, где обитают пресноводные черепахи, бутылки и камни в них. Вероятно, такой же «теплый» прием они устраивают болотным черепахам, - рассказал Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау».
О болотных черепахах:
В 2016 году житель Актау обнаружил в море болотную черепаху. Этот вид, как рассказала Галия Шантимирова, ученый секретарь Мангистауского областного краеведческого музея, редкий для Мангистау.
- Она водится в пресноводных водоемах. Возможно, ее привезли из ущелья Саура и она приспособилась к водам Каспия, так как соленость моря у нас незначительная. Болотная черепаха преимущественно использует в пищу беспозвоночных (моллюски, насекомые, черви), в отличие от степной, которая питается растениями. Окраска панциря маскирует болотных черепах под цвет окружающей среды. Весной они откладывают яйца на берегу водоема, - рассказала Галия Шантимирова.