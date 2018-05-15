Черепашки-ниндзя: «Поединок» пресмыкающихся сняли на видео в Мангистау

- Я даже не знаю, что это за процесс: спаривание или поединок. Мне самому стало интересно, и я решил поделиться видео с людьми, - сказал Федор.

Живет от 40 до 50 лет. Возраст можно определить по числу бороздок на панцире. Длина черепахи в среднем от 15 до 20 сантиметров.



В 1968 году две среднеазиатские черепахи находились на борту советского аппарата «Зонд-5», облетевшего вокруг Луны.