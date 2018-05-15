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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 05:41

Просмотров: 660

Черепашки-ниндзя: «Поединок» пресмыкающихся сняли на видео в Мангистау

Ролик, как рассказал автор, снят на месторождении Каламкас.

Кадр видео
По словам автора, подобное поведение черепах он увидел впервые и решил запечатлеть действие на видео.

- Я даже не знаю, что это за процесс: спаривание или поединок. Мне самому стало интересно, и я решил поделиться видео с людьми, - сказал Федор.




Для справки. Степная (среднеазиатская) черепаха:

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Черепахи-путешественники:

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На грани вымирания:

В 2013 году, по сообщению kazinform.kz, экологи Мангистау выразили обеспокоенность сокращением численности черепах.

- Мы посетили урочище Саура несколько дней назад и испытали настоящий шок - все встреченные нами черепахи имеют механические повреждения панцирей. Причем это относится и к пресноводным черепахам, и к болотным. Предположили, что черепахи могли пострадать от парнокопытных. Но в поле зрения волонтеров попались фотографии туристов, которые с большим азартом метали с каньона над озером урочища, где обитают пресноводные черепахи, бутылки и камни в них. Вероятно, такой же «теплый» прием они устраивают болотным черепахам, - рассказал Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау».

О болотных черепахах:

В 2016 году житель Актау обнаружил в море болотную черепаху. Этот вид, как рассказала Галия Шантимирова, ученый секретарь Мангистауского областного краеведческого музея, редкий для Мангистау.

- Она водится в пресноводных водоемах. Возможно, ее привезли из ущелья Саура и она приспособилась к водам Каспия, так как соленость моря у нас незначительная. Болотная черепаха преимущественно использует в пищу беспозвоночных (моллюски, насекомые, черви), в отличие от степной, которая питается растениями. Окраска панциря маскирует болотных черепах под цвет окружающей среды. Весной они откладывают яйца на берегу водоема, - рассказала Галия Шантимирова.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 06:48
Kasibı box qaraģanda, tasbaqa ekpe-jegi qyzyq bop kórindi. Beıne-jazba keremet túsirilgen, kóp raqmet...
 
 

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